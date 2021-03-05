К российским разработчикам подбирают IT-ключ

Минцифры предложило обязать зарубежные предприятия перечислять НДФЛ с зарплат российских IT-специалистов. Речь идет о тех сотрудниках, кто не уезжает работать в другую страну, а остается жить в России. В ведомстве предполагают, что такая мера поможет выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, а также сократит число тех, кто работает в серой зоне. Пока эту идею включили в план стимулирования IT-отрасли, однако к середине года Минцифры планирует закрепить норму в российском законодательстве.

Мировые компании заплатят за найм российских разработчиков. Впрочем, пока неясно, на кого именно направлена такая идея, рассуждает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. По его словам, в основном российских программистов привлекают компании из США и ЕС, а их сотрудники и раньше не могли уклониться от уплаты налогов:

«В Минцифры понимают, что им нужны дополнительные меры стимулирования отечественных разработчиков и IT-компаний. При этом государство, когда ввело в прошлом году уже достаточно значительные льготы, получило большую сумму выпадающих налогов, в прессе фигурировала цифра в 60 млрд руб. Дополнительные льготы, я так понимаю, правительство сейчас не хочет выдавать, вполне возможно, речь идет о том, что, мол, придумайте новые источники поступления, и тогда мы можем говорить о каких-то новых льготах или субсидиях. В компании, зарегистрированной в Евросоюзе или на территории США, трансграничные сотрудники должны быть соответствующим образом оформлены: разработчик регистрируется как индивидуальный предприниматель и платит 6%. У предприятия не может быть сотрудников без разрешения на работу. Невозможно нанять самозанятого здесь в России, будучи западной компанией».

В СМИ уже подсчитали, что общая сумма налогов с зарплат всех IT-специалистов, которые живут в России, но работают на зарубежные компании, может составить $3 млрд в год — это примерно 220 млрд руб. Впрочем, новые правила коснутся, скорее всего, только тех разработчиков, которые сейчас не имеют статуса индивидуального предпринимателя, и в таком случае поступления в бюджет будут куда скромнее, отмечает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров:

«Частных лиц нанимают обычно не очень большие компании, либо какие-нибудь агрегаторы, платформы, маркетплейсы, на которых регистрируются российские разработчики, что-то продают и получают за это деньги. Объемы вполне приличные: если посмотреть данные ЦБ, то на частников приходится не меньше 5% экспорта — это большая часть денег, которая не облагается налогами, оплачивается маркетплейсами напрямую.

Но есть и те, кто просто хочет сэкономить на налогах, поэтому нанимает программистов напрямую, они поставляют им софт из России, и компании переводят им деньги.

Этот объем не очень большой, но тем не менее для того, чтобы стимулировать переход от полунелегальных разработок в сферу легальных в принципе есть кнут в виде наказания физических лиц за то, что они получают деньги, но не платят налоги. И есть пряник, когда налог на прибыль, на цифровые взносы снижен, и поэтому стимулируется создание зарубежными партнерами центров разработки в России на официальной основе как юридических лиц. Будут искать поступление средств на счета тех же разработчиков в составе либо других лиц, которые являются незарегистрированными ни в какой компании, не имеют никаких договоров на получение денег и не платят налоги. Такие люди, скорее всего, будут вынуждены либо скрываться, либо легализовать свой бизнес, а для этого они должны узаконить свои отношения с работодателем».

Но даже если законопроект примут, на деле у России не будет никаких способов обязать зарубежные компании исполнять новые требования, рассуждает ведущий аналитик центра РОЦИТ Урван Парфентьев: «Проблема в исполнимости законодательства, если мы говорим о чем-то транснациональном. Компания проводит риск-менеджмент, понимает для себя, что для нее будет дешевле и выгоднее применительно к конкретной юрисдикции.

Если некий регион экономически значим для самой компании, то здесь, естественно, шансы на то, что некое национальное требование будет выполняться иностранной компанией, не имеющей представительства, намного выше.

Те же социальные сети, наверное, наиболее уязвимы — их могут заблокировать. Пользователи все равно найдут те или иные пути обхода, те, кто замотивирован пользоваться социальной сетью, до нее доберутся. Если это компания, которая предоставляет свои услуги на каком-то локализованном рынке, не имеющем никакого отношения к России, ей совершенно безразлично, она просто не обратит на это внимания».

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Ульяна Миненкова