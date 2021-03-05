Справороссы ушли из торгового дома

Председатель саратовского регионального отделения «Справедливой России» Зинаида Самсонова досрочно слагает полномочия. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения, 5 марта она написала заявление в адрес председателя партии Сергея Миронова. В партии уход госпожи Самсоновой не комментируют. Источники «Ъ» считают, что отставка Зинаиды Самсоновой связана с возможной сменой руководства реготделения партии. По информации собеседников „Ъ-Средняя Волга“ «Справедливую Россию» в Саратовской области может возглавить руководитель реготделения партии «За правду» Артем Чеботарев. Ни в одной из партий эти сведения не комментируют.



Вчера председатель саратовского регионального отделения «Справедливой России» Зинаида Самсонова досрочно сложила полномочия руководителя партийной ячейки. В пресс-службе партии отметили, что 5 марта она направила соответствующее заявление в адрес председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. Зинаида Самсонова поблагодарила однопартийцев, членов совета регионального отделения, председателей советов местных отделений, сотрудников аппарата регионального отделения и депутатов всех уровней за совместную работу. «Я, безусловно, остаюсь членом партии. Буду помогать новому руководителю регионального отделения, когда он будет назначен, в тех вопросах, где ему может понадобиться моя помощь», — отметила она.

В пресс-службе регионального отделения „Ъ-Средняя Волга“ сказали, что никакой дополнительной информации о досрочном сложении госпожой Самсоновой полномочий предоставить не могут, уточнив лишь, что она остается депутатом Саратовской областной думы.

Отметим, отставка главы реготделения произошла меньше, чем через месяц после переизбрания госпожи Самсоновой на конференции местного отделения, которая состоялась 15 февраля этого года.

Источник „Ъ-Средняя Волга“ в партии отмечает, что отставка Зинаиды Самсоновой может быть связана со сменой руководства из-за объединения «Справедливой России» с партией «За правду». Собеседник „Ъ-Средняя Волга“ отметил, что есть вероятность, что саратовских справороссов возглавит председатель «За правду» в Саратовской области Артем Чеботарев. На XI съезда партии, который состоится 22 февраля в Москве, господин Чеботарев был включен в состав Центрального совета «Справедливой России». Зинаида Самсонова также остается членом ЦС.

Госпожа Самсонова — директор директор АО Торговый дом «ТЦ-Поволжье» и одна из самых состоятельных депутатов Саратовской областной думы. Ее декларированный доход за 2019 год составил 45,15 млн руб. В региональное заксобрание она была избрана в сентябре 2017 года по единому избирательному округу. До этого она уже была депутатом облдумы третьего (2002), четвертого (2007) и пятого (2012) созывов. Саратовское отделение «Справедливой России» она возглавила летом 2012 года, сменив на этом посту депутата городской думы Алексея Полещикова.

Артем Чеботарев — бывший профессиональный боксер. В сентябре 2015 года он получил титул чемпиона мира на турнире международной боксерской ассоциации AIBA Pro Boxing в категории до 75 кг. Господин Чеботарев был избран в Саратовскую гордуму по спискам «Единой России» в 2016 году. В январе 2020 года Артем Чеботарев завершил свою спортивную карьеру, а 15 мая прошлого года возглавил саратовское реготделение партии «За правду».

Ранее Зинаида Самсонова положительно оценивала планы по объединению «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России». Она говорила «Ъ», что «чтобы ставить амбициозные цели, касающиеся реальных позитивных изменений в обществе, необходимо объединяться, находить компромиссы, а не выяснять, кто из политических лидеров главнее».

В «Справедливой России» „Ъ-Средняя Волга“ сказали, что на вопрос, кто возглавит региональное отделение пока «ни у кого нет ответа». Артем Чеботарев был недоступен для комментариев, он не отвечал на звонки.

Сергей Петунин