«Рубин» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 марта

8 марта «Рубин» примет на своем поле «Зенит» в матче 21-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Рубин»

«Рубин» идет на девятом месте в чемпионате. В 20 матчах казанцы набрали 31 очко. От зоны еврокубков команду отделяют всего 4 балла.

Во время зимней паузы «Рубин» провел девять товарищеских матчей, одержав в них пять побед, по два раза сыграв вничью и проиграв. В первом матче после возобновления чемпионата казанцы на выезде победили «Спартак» (2:0).

В какой форме «Зенит»

«Зенит» лидирует в чемпионате. В 20 матчах петербуржцы набрали 42 очка. От идущего на втором месте ЦСКА команду отделяют 5 очков.

В межсезонье «Зенит» провел восемь товарищеских матчей и победил во всех. Однако после возобновления сезона петербуржцы еще не выигрывали. Сначала команда Сергея Семака уступила в 1/8 финала Кубка России «Арсеналу» (1:2), а затем сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в чемпионате.

«Рубин» – «Зенит»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах «Зенит» одержал три победы, «Рубин» — две победы.

В первом круге казанцы победили на выезде со счетом 2:1.

Прогноз экспертов на матч «Рубин» — «Зенит» 8 марта:

Обе забьют за 1.95

«Зенит» — самая результативная команда лиги. В этом сезоне петербуржцы забили 45 голов. «Зенит» не смог отличиться только в 3 из 20 матчей чемпионата. На старте сезона команда Сергея Семака не только действовала результативно, но и хорошо оборонялась. В последних матчах это изменилось: сине-бело-голубые позволяют соперникам создавать моменты и редко играют на ноль. «Зенит» пропускал в 11 из 12 последних официальных матчей во всех турнирах. Против надежной игры петербуржцев в защите говорит и травма основного вратаря Михаила Кержакова, который не сыграет в предстоящем матче.

«Рубин» неидеально защищается в этом сезоне: 25 пропущенных мячей и только девятое место по надежности обороны. Казанцы пропускали от «Зенита» в пяти последних очных встречах и вряд ли сыграют надежно и сейчас. Но «Рубин» может воспользоваться слабой игрой петербуржцев в защите и отличиться. Казанцы забивали в четырех из пяти последних матчей в чемпионате, в том числе отличались во встречах с сильными соперниками: ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком».

Очные встречи «Рубина» и «Зенита» часто получаются результативными. Ставка на голы обеих команд прошла в трех из четырех последних матчей между клубами.

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