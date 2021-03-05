«“Партнеры” серьезно напомнили о себе»

Безумные идеи — так в Кремле прокомментировали информацию Bloomberg о том, что США и Великобритания могут ввести санкции против крупного отечественного бизнеса в рамках «закона Магнитского». Агентство также не исключило, что ограничительные меры могут затронуть и суверенный российский долг. Ранее Госдеп призвал Москву задекларировать и уничтожить «необъявленную программу» химического вооружения, в противном случае ей следует ждать нового пакета рестрикций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Запад вполне может решиться на более серьезные меры, чем были до этого.



Вслед за выступлением Госдепартамента Соединенных Штатов о перспективе так называемого второго раунда антироссийских санкций агентство Bloomberg изложило свою версию того, во что это все может конкретно воплотиться. С одной стороны, может показаться, что в написанном нет сенсации — все это звучало и раньше: ограничения против госдолга, а также бизнесменов-олигархов. Это будут не только американские меры, их поддержит Великобритания, а в перспективе и ЕС. Запад же привык действовать консолидировано. Иными словами, так называемый первый список — это была лишь разминка. Продолжение вполне может оказаться более чувствительным.

Справедливости ради, стоит отметить, что разговоры о госдолге и олигархах идут уже лет пять, однако пока что ничего подобного не случилось. Хотя, как известно, все течет, все меняется и когда-нибудь заканчивается. Как бы то ни было, Дмитрий Песков назвал все намерения Запада безумными. Однако пресс-секретарь президента России резонно заметил, что в СМИ может появляться сколько угодно разных версий — они для этого и существуют, тем более что тема крайне интересная и, можно так сказать, животрепещущая. Но нам желательно дождаться официальной информации. «Конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций. Конечно же, в России это учитывают и прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса»,— заявил Песков.

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Тем не менее, есть основание полагать, что новые санкции не за горами. И дискутировать можно лишь на тему их жесткости. Они неотвратимы, потому что Россия и США озвучивают диаметрально противоположенные точки зрения. Вашингтон говорит, что химическое оружие есть — Москва отвечает, что его нет. Но в данном случае наше мнение не важно — есть требование, которое предлагается выполнить. Естественно, это неприятно и даже унизительно, но таковы реалии. Как говорится, не нужно давать повод. Можно ведь было провести расследование, что произошло с «пациентом» или «фигурантом».

Причем, что характерно, после подключения к этому вопросу Америки, история зазвучала по-другому — намного серьезнее. Россию уже напрямую обвиняют в нарушении международных соглашений по химическому оружию и именно за это наказывают. Это новый этап противостояния, в связи с чем на первый план выходит не возможный ответ враждебному Западу, а именно последствия для национальной экономики — насколько они просчитаны. Или же руководство страны не склонно преувеличивать размер опасности. Пока что понять это сложно.

Однако еще в прошлом году Минфином был озвучен соответствующий сценарий. Его суть в том, что санкции приобретают постоянный характер, и стране придется жить в условиях изоляции.

Как бы то ни было, поводов для радости немного. «Партнеры» серьезно напомнили о себе.