Выборы главы Рыбинска перенесены с марта на сентябрь

Выборы главы города Рыбинска Ярославской области перенесены на осень 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации города. Срок полномочий действующего главы Рыбинска Дениса Добрякова заканчивается в марте 2021 года. В пресс-службе пояснили, что избирательной комиссией Ярославской области было принято решение провести выборы главы Рыбинска в единый день голосования, 19 сентября.

«Это разрешено действующим законодательством, к тому же, это решение логично с точки зрения экономии денежных средств, необходимых для проведения выборной кампании»,— пояснила пресс-секретарь городской администрации Рыбинска.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с действующим законодательством, Денис Добряков сохранит свои полномочия после истечения установленного срока до дня начала работы вновь избранного главы.

В настоящее время город Рыбинск является единственным городом в Ярославской области, где главу выбирают путем прямого голосования жителей.

Дарья Сабаева