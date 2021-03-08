08 марта, понедельник
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Фото: Nathan Wiley / Workhouse

Guerlain представили новую социальную инициативу совместно с Анджелиной Джоли

Актриса Анджелина Джоли стала амбассадором программы Guerlain «От женщин пчелам» (Women for Bees). Это совместная программа модного дома и ЮНЕСКО, «призванная расширить права и возможности женщин путем ухода за пчелами», как сообщается в официальном пресс-релизе, выпущенном сегодня концерном LVMH. Программа проводится на территории биосферных заповедников организации при поддержке Французской обсерватории апиологии для пчеловодов из разных стран, включая Россию. Согласно планам на ближайшие пять лет, планируется проведение 30-дневных тренингов для женщин для получения специальных знаний и стабильной профессиональной деятельности.

Фото: Nathan Wiley / Workhouse

«Когда женщины приобретают навыки и знания, их призвание заключается в том, чтобы помочь воспитывать других людей. Я буду рада встретиться с женщинами со всего мира, принимающими участие в этой программе. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ними и узнать об их культуре и окружающей среде, а также о роли пчел во всем этом. Я надеюсь, что обучение укрепит их независимость, экономическое положение и их сообщества»,— отметила Анджелина Джоли.

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