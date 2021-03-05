В Петербурге продлили запрет на митинги и дискотеки

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в «антикоронавирусное» постановление №121, продлив действующие ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов и кальянных до 28 марта.

Кроме того, лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию . Организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению главы города.

Остальные ограничения продолжат действовать в Петербурге до 15 мая.