В Ярославле на Перекопе выявлено загрязнение воздуха

В связи с жалобами граждан на неприятный запах в Красноперекопском районе Ярославля проводится проверка качества воздуха, сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Факт превышения предельно допустимой концентрации этилбензола выявлен около жилой застройки на улице Титова.

Председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов отметил, что информация направлена в территориальные органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Нарушителю природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха грозит штраф до 100 тыс. руб.

«В рамках своих полномочий устанавливаем причастность к фактам загрязнения предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»,— пояснил господин Прибылов.

Также в департаменте отметили, что дополнительные исследования воздуха, с привлечением аккредитованной подведомственной лаборатории, пройдут на территории жилой застройки микрорайона Нефтестрой. Специалисты оценят состояние воздуха, а также влияние на него промышленных предприятий Южного промузла.

По данным департамента, основные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории региона проводятся Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных и маршрутных постах наблюдений в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, а также в Тутаеве, поселке Фоминское, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов.

«Также на постоянной основе работу ведет подведомственный департаменту экоаналитический центр. По маршруту, разработанному с учетом обращений граждан, запущен экомобильный комплекс»,— уточнили в департаменте, добавив, что исследования проводятся, в частности, в вечернее и ночное время.

Всего в прошлом году выявлено 40 нарушений законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. К административной ответственности привлечены 59 лиц, наложены административные штрафы на общую сумму 293 тыс. руб.

Дарья Сабаева