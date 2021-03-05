В Петербурге продлены антиковидные ограничения до конца марта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничений из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба администрации города.

До 28 марта лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции. Они должны оставаться на дистанционной работе.

Также сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий (они должны согласовываться с соответствующими органами власти) и деятельность ночных кабаре, клубов, кальянных.

Остальные ограничения, перечисленные в постановлении №121, сохраняются до 15 мая. Кроме того, до 30 сентября детские оздоровительные лагеря на территории региона будут закрыты. Контроль за исполнением мер возложен на вице-губернатора Валерия Пикалева. Ранее ответственным был Евгений Елин, который подал в отставку.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург