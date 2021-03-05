В Черноземье за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 797 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 797 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 215 269 человек. За сутки зафиксировано 32 летальных случая — два в Тамбовской области, 18 в Воронежской, по три в Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областях (всего 4201 случаев). За минувший день выздоровели 1169 (всего 195 147) человека.

В Белгородской области зафиксировано 996 новых случаев COVID-19 (всего 31 921), выздоровели 230 (всего 29 368), умерли за все время пандемии — 497.

В Воронежской области — 279 новых случаев (всего 69 299), новых выздоровевших — 340 (всего 63 335), умерли за все время пандемии — 1 971.

В Курской области — 122 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 31 331), выздоровели 137 (28 046), смертельных случаев с марта 2020 — 476.

В Липецкой области зарегистрировано 104 новых случая коронавируса (всего 25 191), новых выздоровевших 233 (всего 21 878), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 450.

В Орловской области — 81 новый случай (всего 30 684), выздоровели 124 (всего 27 827), умерли с начала пандемии — 452.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 112 диагнозов коронавируса (всего 26 843), новых выздоровевших 105 (всего 24 693), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 355.

Ирина Лобанова