В театре оперы и балета опровергли причастность к преступлению директора фестиваля

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета сообщили, что директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова не участвовала в незаконных действиях при финансировании указанного мероприятия. Напомним, ранее телеграм -канал«Подковерка» распространил информацию о возбуждении органами СУ СКР по Пермскому краю уголовного дела по факту дачи взятки одним из ИП, являющимся подрядчиком театра. В качестве получателя денежных средств была указана госпожа Касимова. Как сообщили в пресс-службе театра, Анна Касимова не причастна к незаконным операциям, связанными с финансированием фестиваля. При этом на запрос «Ъ-Прикамье» в Пермском театре оперы и балета отметили, что она участвовала в мероприятиях правоохранительных органов по изобличению лица, причастного к совершению преступления. По данным пресс-службы, о возбуждении уголовного дела стало известно из сообщения телеграм-канала. Сейчас, как сообщает театр, от имени госпожи Касимовой готовится заявление в полицию о клевете.