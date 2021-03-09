Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,89%

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,89%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.
«Мы рады предложить одну из самых выгодных ставок на рынке. Теперь ещё больше людей смогут быстро и просто решить свой квартирный вопрос. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке можно в личном кабинете на нашем сайте или в мобильном приложении и получить одобрение в течение одного дня, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только выгодные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».
Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.
Подробнее можно узнать на raiffeisen.ru
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегстрированы на Венской фондовой биржи.