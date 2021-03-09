Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,89%

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,89%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Мы рады предложить одну из самых выгодных ставок на рынке. Теперь ещё больше людей смогут быстро и просто решить свой квартирный вопрос. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке можно в личном кабинете на нашем сайте или в мобильном приложении и получить одобрение в течение одного дня, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только выгодные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raiffeisen.ru