Свыше 140 диких животных погибли за год на дорогах Татарстана

За 2020 год на дорогах Татарстана погибли свыше 140 диких животных. Об этом на коллегии госкомитета республики по биологическим ресурсам заявил его глава Федор Батков.

По его словам, среди погибших животных — 76 оленей, 50 диких кабанов и 16 косуль. «За прошедший год на дорогах республики произошло 128 ДТП с участием диких животных. Общий ущерб — десятки миллионов рублей», — сказал господин Батков.

Он добавил, что на дорогах Татарстана нет достаточного количества дорожных знаков, которые предупреждают о диких животных.

"Ъ-Казань"