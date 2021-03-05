Максим Мысаков назначен и.о. главы департамента строительства Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Максима Мысакова и.о. руководителя регионального департамента строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Он приступил к своим обязанностям с 5 марта 2021 года. До настоящего момента господин Мысаков был заместителем главы департамента. Предыдущий руководитель ведомства уволен также по распоряжению губернатора Кубани.

Максим Мысаков родился 27 октября 1986 года в Краснодаре. В 2009 году окончил КубГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2006 – 2017 годах работал в строительных и дорожных организациях Краснодара. Затем замещал руководящие должности в главном управлении строительства Краснодарского края. В сентябре 2020 года Максим Мысаков был назначен на должность заместителя руководителя краевого департамента строительства.

Владимир Вареха был руководителем департамента строительства с октября 2019 года. До этого на протяжении восьми месяцев он также занимал пост замглавы ведомства. О причинах его отставки не сообщается.

Алексей Белянин