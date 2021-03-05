Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции освещения на Южном подъезде к Ростову

Эксперты выдали положительное заключение по проекту реконструкции стационарного освещения на автодороге А-135, которая ведет к Ростову от трассы М-4 «Дон». Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Работы запланированы на участке км 7 — км 17 дороги и на дополнительно отводимых участках, которые расположены на окраине Батайска. Согласно проекту, опоры освещения, будут установлены на расстоянии не менее 4 м от кромки проезжей части и не менее 1,5 м от барьерного ограждения. «Также запланированы установка шкафов управления, строительство трансформаторных подстанций и устройство кабельных линий. Протяженность линии наружного освещения составит 21,92 км, напряжение сети — 0,38 Кв»,— сказано в сообщении.

Также в нормативное состояние будет приведена площадка отдыха, расположенную на участке км 9+080. в ходе реализации проекта будут устроены земляное полотно, новую дорожную одежду и бортовые камни на въезде на площадку, в зоне стоянки автомобилей, на тротуарах, в местах устройства зоны отдыха и опор освещения. «Будут выделены парковочные места для легковых и большегрузных автомобилей, места для лиц с ограниченными физическими возможностями»,— сообщает пресс-служба. Подрядчиком является ФКУ «Управление автомобильной дороги Москва — Волгоград». Проект разработало ООО «ГлавСтройПроект».

Наталья Шинкарева