Более 43 тысяч жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19

В Ярославской области от коронавирусной инфекции привились почти 43 тыс. человек, из них, полный курс, состоящий из двух этапов, прошли более 26 тыс. человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Общедоступная прививочная кампания в Ярославской области началась 18 января. На данный момент в регион поступило около 54 тыс. доз вакцины «Спутник V».

В департаменте отметили, что в регионе проводится, как стационарная вакцинация, так и выездная. В 30-ти медицинских организациях создано 47 стационарных пунктов вакцинации. Выездную вакцинацию проводят 29 бригад и 16 мобильных прививочных пунктов.

По данным департамента, выездная вакцинация проводится практически ежедневно, в том числе и в выходные. Бригады терапевтов и медсестер с необходимым оборудованием и вакциной в специальном термоконтейнере приезжают на дом к пожилым людям и инвалидам.

Более мобильных пожилых людей, желающих пройти вакцинацию, доставляют на спецтранспорте в их районные медучреждения. После прибытия и обязательного осмотра терапевта, пациентам делают прививки, а потом организованно развозят по домам. После вакцинации за состоянием пожилых людей следят терапевты.

Дарья Сабаева