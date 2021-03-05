Полпред дал слово

Уральский полпред Владимир Якушев в пятницу, 5 марта, на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области поставил перед прокурорами ряд наиболее приоритетных задач. В частности, он потребовал усилить контроль за соблюдением прав граждан в трудовой и социальной сферах, предложил возвращать медучреждения к оказанию плановой помощи и призвал к строгому соблюдению закона во время осенней избирательной кампании.

На расширенном заседании коллегии прокуратуры Свердловской области были подведены итоги за 2020 год и обсуждены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год. Помимо полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева в мероприятии приняли участие заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев и губернатор Евгений Куйвашев.

Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, господин Якушев акцентировал внимание на необходимости обеспечивать права и свободы граждан. По его словам, в сферах трудовых и социальных отношений до сих пор сохраняются проблемы. «Прокурорами области в прошлом году только в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда было выявлено 9,5 тыс. нарушений закона, погашены долги по заработной плате на сумму в 500 млн руб. Необходимо продолжать эту работ и незамедлительно реагировать на каждый факт несоблюдения прав граждан в указанной сфере»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред поручил держать на особом контроле вопросы здравоохранения. Несмотря на пандемию COVID-19, Владимир Якушев заявил о возможности возвращения медучреждений к оказанию плановой помощи, восстановления лекарственного обеспечения, оказания высокотехнологичной и других видов помощи.

Отдельно господин Якушев выделил работу правоохранительных органов на предстоящих выборах, которые пройдут осенью. Напомним, в единый день голосования 19 сентября в Свердловской области пройдут выборы депутатов в ряде городских дум, региональный парламент и Госдуму. «В процессе подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан на свободное волеизъявление. Общая обязанность: за счет строжайшего соблюдения закона создать условия для честных и открытых выборов»,— добавил полпред.

Анастасия Реутова