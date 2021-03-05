05 марта, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

В МТС сообщили о планах компании запустить в Петербурге сеть 5G

Филиал МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планирует запустить пилотные зоны 5G в популярных у петербуржцев местах города. Проект будет реализовываться этим летом.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор филиала Павел Коротин. По его словам, команда филиала уже отобрала более десятка мест в городе, где будет запущена тестовая сеть. Петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами будут приглашать на участие в массовом пилоте через СМС.

Сегодня тестовые зоны с сетью 5G были запущены в Москве.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя