В МТС сообщили о планах компании запустить в Петербурге сеть 5G

Филиал МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планирует запустить пилотные зоны 5G в популярных у петербуржцев местах города. Проект будет реализовываться этим летом.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор филиала Павел Коротин. По его словам, команда филиала уже отобрала более десятка мест в городе, где будет запущена тестовая сеть. Петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами будут приглашать на участие в массовом пилоте через СМС.

Сегодня тестовые зоны с сетью 5G были запущены в Москве.