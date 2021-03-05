Строительство животноводческого комплекса на 3,2 тысячи голов начнется в Удмуртии

В 2021 году в Ярском районе Удмуртии стартует строительство животноводческого комплекса на 3,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В него войдут четыре молочные фермы, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Реализация проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест. Кроме того, сельхозпредприятие возьмет в обработку более 16 тыс. га сельхозземель, порядка 7 тыс. га из которых имеют статус заброшенных. Так, их вернут в хозяйственный оборот.

Отметим, что республика поддержит инвестора субсидиями. Поддержка коснется строительства зданий молочного направления, приобретения оборудования, возмещения части прямы затрат при создании объектов АПК и уплаты процентов по инвесткредитам.