Рыбаков Татарстана в 2020 году оштрафовали на 4,2 млн рублей

В 2020 году сумма наложенных за незаконную рыбную ловлю штрафов в Татарстане составила 4,2 млн руб. Об этом сообщает «Тaтар-инфoрм» со ссылкой на главу Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадима Ткачева.

По его словам, самыми популярными штрафами были наказания за нарушения правил рыболовства. «Размер штрафов составляет от 2 до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 20 до 30 тыс. руб.для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. руб. для юридических лиц с конфискацией судна и других орудий добычи и вылова водных биологических ресурсов», — отметил господин Ткачев.

Он добавил, что также в числе популярных нарушений оказались установка сетей и использование других запрещенных орудий лова. В 2020 году выявили 1,3 тыс. таких нарушений.

"Ъ-Казань"