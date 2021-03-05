Пётр Ян — Алджемэйн Стерлинг: прогноз и ставки на бой UFC 7 марта

В воскресенье, 7 марта, в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 россиянин Пётр Ян будет защищать титул чемпиона UFC в легчайшем весе в бою против американца Алджемэйна Стерлинга. Эксперты Фонбет рассказывают, на что ставить в этом поединке.

В какой форме Ян

В послужном списке 28-летнего Яна 15 побед (8 досрочно), 1 поражение. Базовый стиль — бокс.

Ян начал заниматься боксом в 12 лет в Дудинке. После переезда в Омск продолжил занятия боксом, и его заметили в клубе ММА «Александр Невский». Пётр начал заниматься в этом клубе уже в качестве бойца ММА.

В ММА Ян дебютировал в 2014 году на турнире Baikal Fight, победив Мурада Бакиева нокаутом в третьем раунде. После этого начал выступать в ACB, где провел семь боев, одержал шесть побед и потерпел одно поражение. В 2017 году Ян завоевал титул чемпиона ACB, отобрав пояс у Магомеда Магомедова, от которого ранее потерпел первое поражение в карьере.

После успешной защиты титула в бою против Матеуса Маттоса Яну предложили контракт в UFC. Россиянин одержал три победы – над японцем Теруто Исихарой, южнокорейцем Чжин Су Соном и бразильцем Дугласом Силвой Ди Андраде. Благодаря победе над Ди Андраде техническим нокаутом во втором раунде Ян вошел в рейтинг 15 сильнейших бойцов UFC в легчайшей весовой категории и подписал новый контракт с организацией на четыре боя.

После этого россиянин одержал еще три победы — над бывшим двукратным претендентом на титул чемпиона UFC Джоном Додсоном решением судей, седьмым номером рейтинга Джимми Риверой решением судей и Юрайей Фейбером нокаутом в третьем раунде. Затем Ян вышел на бой за вакантный титул чемпиона против бразильца Жозе Алдо и победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ян стал третьим россиянином в истории, завоевавшим чемпионский титул UFC, после Олега Тактарова и Хабиба Нурмагомедова.

В какой форме Стерлинг

В активе 31-летнего Стерлинга 19 побед (10 досрочно), 3 поражения. Базовые стили — джиу-джитсу, борьба.

Стерлинг занимался борьбой в старшей школе и университете, выступал в соревнованиях третьего дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), также добился черного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Сначала два года занимался любительскими смешанными единоборствами, одержав шесть побед и потерпев одно поражение. В 2011 году дебютировал на профессиональном уровне. Алджемэйн завоевал титул чемпиона Ring of Combat, выступал в организации Cage Fury Fighting Championships, где одержал пять побед, в том числе выиграл и трижды защитил пояс чемпиона.

В 2014 году Стерлинг с послужным списком в восемь побед и ни одного поражения подписал контракт с UFC. Выиграв первые четыре боя, американец потерпел сразу два поражения подряд — от Брайана Карвея и Рафаэла Асунсана. Через два победных поединка Стерлинг потерпел третье поражение в карьере, от Марлона Мораеса.

К поединку с Яном Алджемэйн подходит с серией из шести побед. В прошлом бою он выиграл удушающим приемом у Кори Сандхагена в первом раунде.

Прогноз экспертов на бой Пётр Ян — Алджемэйн Стерлинг 7 марта

Тотал раундов больше 3,5 – 1.68

В этом поединке встретятся бойцы разных стилей. В стойке преимущество будет на стороне россиянина. Он любит проводить серии, причем не только руками, но и ногами, подтянув базу тайского бокса, и имеет хорошую ударную мощь. Яна сейчас можно назвать одним из наиболее мощных ударников в этой весовой категории.

Однако у американца неудобный для россиянина стиль ведения боя. Он постоянно перемещается по октагону, выбрасывает много ударов, по объему проделанной работы наверняка превзойдет Яна и будет доставлять ему неудобства.

Стерлинг в своей карьере уже проигрывал нокаутом, но в бою с Мораесом он попался на сильный удар коленом. Американец с тех пор стал осторожнее действовать при проходах в ноги. При этом сам Стерлинг не обладает сильным ударом и не сможет потрясти оппонента. За 22 поединка в ММА Алджемэйн лишь дважды нокаутировал соперников.

В партере преимущество уже будет на стороне Стерлинга. Он – выходец из борьбы и 8 из 19 побед одержал болевым или удушающим приемом. Однако россиянин обладает хорошей защитой от переводов и успешно отражает атаки соперников. У американца же, напротив, невысокая результативность тейкдаунов, его показатель для грэпплеров находится на уровне ниже среднего.

Оба бойца также обладают хорошей физической выносливостью и способны провести весь поединок в одном темпе, не снижая скорости. У Стерлинга 7 из последних 10 боев завершились решением судей, у Яна — 7 из последних 12.

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