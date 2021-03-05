Часть отделений областной больницы им. Середавина возобновили работу в штатном режиме

Часть отделений инфекционных госпиталей вернулись в штатный режим работы, сообщает правительство Самарской области.

«В их числе отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина»,— сказано в сообщении.

С апреля прошлого года весь главный корпус больницы оказывал помощь только пациентам с коронавирусной инфекцией. Главный врач Сергей Пушкин отметил, что пока клиника нацелена на оказание экстренной помощи прежде всего больным с острым нарушением мозгового кровообращения, коронарным синдромом и подозрением на инфаркт миокарда. Также специалисты начали прием больных с тяжелыми политравмами.

Сабрина Самедова