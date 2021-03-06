«Нельзя вернуться на полвека назад и изображать себя прежнего»

В марте социальной сети «Одноклассники» исполняется 15 лет. “Ъ” спросил общественных и культурных деятелей, поддерживают ли они отношения с теми, с кем учились в школе.

Антон Федчин, руководитель соцсети «Одноклассники»:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Хоть я и руковожу «Одноклассниками», но со своими одноклассниками общаюсь очень редко. Круг общения после школы, конечно, сильно поменялся. Вот с однокурсниками общаюсь чаще: встречаемся раз в пару лет, иногда переписываемся, хотя даже и с ними уже интересы расходятся. В основном я общаюсь с коллегами по индустрии.

В то же время у меня есть много друзей и коллег, которые продолжают общаться и с одноклассниками. Да и статистика говорит об этом: по нашим данным, 60% пользователей интернета общаются со своими бывшими одноклассниками в соцсетях, а подписаны на них вообще 73%.

Виктор Набутов, телерадиоведущий:

Фото: facebook.com/victor.nabutov

— Мне повезло, поскольку с большей частью своих одноклассников мы проучились вместе все десять лет — я не менял школу, и за это время, конечно, возник дружный класс. Безусловно, общаюсь не со всеми, с кем дружил в школе. Но с некоторыми дружим семьями, даже с теми, кто живет за границей. С моим лучшим другом мы знакомы с первого класса, сейчас он уже давно живет в Европе, но мы еженедельно созваниваемся по видеосвязи, всегда в курсе жизни друг друга.

У нас бывали встречи выпускников, и должен сказать, что порой они бывали тяжелыми. У всех жизнь сложилась по-разному, не у всех успешно, у некоторых вообще трагически. Это все порой приводит к странным, не сказать, что конфликтам, но к спорам и ругани. По политическим вопросам, по тому и по сему.

Олег Кашин, журналист:

Фото: Oleg Kashin / youtube.com

— Я окончил школу в Калининграде и последние 20 лет живу не там. Естественно, каких-то частых физических контактов, встреч с одноклассниками у меня и быть не может. Но через соцсети поддерживаю связь с десятком одноклассников. И вот сидишь в своем «пузыре» в соцсетях и с теми людьми, с которыми сидел за одной партой, обсуждаешь не то, как вы сидели вместе, а какие-то политические новости.

Последнюю личную встречу с одноклассниками я помню прекрасно. У меня был друг в школе, потом мы с ним учились в институте. Я летал к нему в Калининград на свадьбу, потом отдельно гостил, мы с ним выпивали. Ни с кем за годы жизни в Москве, за годы своей журналистской деятельности я так сильно не выпивал. Однажды дошло до того, что мы попали в милицию. В общем, одноклассники у меня ассоциируются с такими вот приключениями.

Евгений Водолазкин, писатель:

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

— Встречи и общение с одноклассниками происходят на всем пространстве земного шара. Поскольку это пространство велико, встречи чрезвычайно редки. Наверное, они могли бы быть чаще, например в соцсетях, но в сети я не вхожу.

Есть в этом что-то закономерное: нельзя вернуться на полвека назад и изображать себя прежнего. Еще более странным было бы объяснять, что ты изменился до неузнаваемости. Но каждая из встреч — настоящий подарок, часто неожиданный и всегда прекрасный.

Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ, председатель фонда «Сколково»:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Общаюсь с кем-то почти ежедневно, с кем-то реже, но эти дружеские отношения навсегда. Большая часть общения происходит в личной переписке, но и встречаемся иногда, заглядываем в социальные сети друг друга.

Анастасия Волочкова, балерина:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— У меня не очень хорошие ассоциации со словом «одноклассники». Я дружила с мальчиками, они все меня обожали, а со стороны большинства девочек было много зависти, склок, бойкота и вообще нелицеприятных моментов. Разумеется, они делали попытки возобновить отношения, когда ко мне пришел успех. Но есть и исключения.

Иван Смелянский, директор по маркетингу соцсети «ВКонтакте»:

Фото: facebook.com/smelyanskiy

— У меня есть друг, с которым мы вместе учились и в школе, и в универе. Сейчас дружим семьями. Довольно часто общаемся и при любой возможности стараемся увидеться лично. Друзья в сети не означают дружеские отношения в жизни, как и обратное. Думаю, что этот статус никак не влияет на реальную дружбу. Важнее — общие ценности, схожий взгляд на жизнь.

У меня несколько сотен друзей в сети, и среди них, конечно, в основном старые друзья, одноклассники и одногруппники. Есть и те, с кем общение оборвалось с течением времени само собой или в результате ссоры. Тут уже никто не вспомнит причину.

Петр Налич, музыкант:

Фото: instagram.com/peter_nalitch

— Есть друг, с которым я знаком еще со времен школы, вот с ним я поддерживаю связь. Мы живем в одном городе, видимся редко. А так с одноклассниками мы не собираемся, не общаемся, поскольку, на мой взгляд, нет общих для этого интересов.

Александр Демидов, актер, сценарист и продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И»:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— С большинством одноклассников я давно почти не общаюсь, хотя один из них и живет прямо над квартирой в Рязани, откуда я приехал. Он работал на cкорой помощи, сейчас инвалид, заработал себе сахарный диабет и потом три инфаркта. А еще там же в доме напротив жила девочка из моего класса, за которой я наблюдал в бинокль и обожал, когда она снимала платье, чтобы его погладить! Правда, у меня есть друг-одноклассник, живущий в Сочи, с которым мы встречаемся, я был у него недавно на дне рождения. Мы с ним прославили школу, правда, он, медалист, поступил не в ГИТИС, как я, а в Бауманский. Лет семь назад мы встречались классом, сидели в кафе, фотографировались, но это все другое… Монолог из фильма «О чем говорят мужчины» про видеозвонок одноклассницы — это не моя, но реальная история. Любой, кто, встречая одноклассницу, которая говорит: «Ну как я выгляжу?», внутренне хотел бы сказать: «*** (Не очень.— “Ъ”)… Растолстела, постарела, морщинки вокруг глаз. Да еще губы так ярко накрасила, и еще такой вопрос задаешь — ты себя в зеркало видела?» Правильно Камиль говорит в фильме: «Ты пришел на встречу с одноклассниками, которых не видел 20 лет, а перед тобой дяденьки и тетеньки… Кошмар! Катастрофа! Значит, и я такой?» Там еще есть важная фраза: «Говорите правду всем, кроме немцев и одноклассниц».

Группа «Прямая речь»