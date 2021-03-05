Экс-председатель астраханской контрольно-счетной палаты предстанет перед судом

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя контрольно-счетной палаты области Дмитрия Парфенова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК.

По версии следствия, с апреля по июнь 2019 года Дмитрий Парфенов при проведении проверки законопроекта и отчета об исполнении регионального бюджета за 2018 год, намеренно скрыл факты, что председатель правительства Расул Султанов и министр финансов области Виталий Шведов необоснованно привлекли коммерческие кредиты на 6,2 млрд руб. Это привело к причинению крупного ущерба областному бюджету в размере 212 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай