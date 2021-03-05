Дмитрий Миронов поднялся на шесть пунктов в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам февраля занял 24 место в рейтинге влияния глав субъектов Федерации России. Рейтинг ежемесячно составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава Ярославской области поднялся на шесть пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

В Рейтинге главы регионов разбиты на группы по степени влияния. В первой группе, названной «Очень сильное влияние» 20 глав регионов. Возглавляет группу и рейтинг в целом мэр Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий Миронов вошел в группу, обозначенную как «Сильное влияние». В этой группе губернаторы, занявшие в рейтинге позиции с 21 по 50. Составители рейтинга отметили, что ярославский губернатор уже второй месяц подряд улучшает свои позиции в рейтинге влияния губернаторов. По итогам декабря он был на 33 месте, а по итогам января - на 30 месте. В комментариях к рейтингу называются некоторые факторы, способствовавшие росту рейтинга Дмитрия Миронова.

«Планы выделить Ярославской области более 1,4 млрд руб. из федерального бюджета на выполнение мероприятий в рамках нацпроекта "Здравоохранение" (что выше показателей 2020 года) становится позитивным информационным поводом для губернатора Дмитрия Миронова. Возможно, влияние на рост его позиций оказало и избрание председателем Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, ранее уже занимавшего этот пост в 2013 - 2018 годах и взаимодействовавшего с Дмитрием Мироновым»,— пояснили составители рейтинга.

Из глав регионов, граничащих с Ярославской областью, в первой группе с очень сильным влиянием находится только губернатор Московской области Андрей Воробьев, занимающий второй месяц подряд шестую строчку рейтинга. Все остальные главы регионов-соседей Ярославской области в рейтинге ниже Дмитрия Миронова.

В группе глав регионов с сильным влиянием губернатор Тверской области Игорь Руденя, занявший 29 место (по итогам января он был на 34 месте) и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, второй месяц подряд занимающий 31 место.

В группе «Среднее влияние», в которой представлены главы субъектов с 51 по 85 место рейтинга, находятся губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (57 место второй месяц подряд), губернатор Костромской области Сергей Ситников, опустившийся в рейтинге с 65 на 71 место и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (84 место второй месяц подряд).

Антон Антонов