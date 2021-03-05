«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч РПЛ 7 марта

7 марта «Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 21-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Эксперты Фонбет расскажут об исходах на данный матч в нашем материале.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» с 35 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. В трех последних матчах чемпионата красно-белые проиграли «Сочи» (0:1), «Зениту» (1:3) и «Рубину» (0:2).

Игра с «Рубином» стала для «Спартака» первой в РПЛ после зимней паузы. Также после перерыва красно-белые проиграли московскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка России (0:2). С учетом этой встречи «Спартак» проиграл в четырех последних официальных матчах во всех турнирах.

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» с 31 очком занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сразу две команды набрали столько же очков — «Локомотив» и «Рубин». Москвичи опережают «Краснодар» по дополнительным показателям, казанцы — уступают ему.

«Краснодар» не проигрывал в четырех последних турах РПЛ: три победы и одна ничья. Единственная на этом отрезке потеря очков пришлась на первый матч «быков» после зимней паузы — 2:2 с «Уралом».

Также после зимней паузы «Краснодар» сыграл два матча в плей-офф Лиги Европы и один — в Кубке России. В 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в обеих встречах: 2:3 дома и 0:1 на выезде. На стадии 1/8 финала Кубка России «быки» уступили «Сочи» (1:2).

«Спартак» – «Краснодар»: статистика личных встреч

В четырех последних официальных очных встречах «Краснодар» не проиграл «Спартаку» трижды: две победы и одна ничья. «Быки» забивали в каждой из четырех встреч.

Прогноз экспертов на матч «Спартак» – «Краснодар» 7 марта

Обе забьют за 1.70

«Спартак» не в форме, и в игре с «Краснодаром» ему наверняка не удастся избежать ошибок в защите. В первых матчах после паузы красно-белые проваливались в опорной, много фолили и пропустили сразу четыре гола за два матча. «Краснодар» не упустит шанса забить красно-белым. «Быки» поражали ворота соперника в трех из четырех матчей после зимней паузы. На стороне гола команды Мурада Мусаева и статистика последних очных встреч на поле «Спартака». «Краснодар» забивал в двух последних выездных встречах со «Спартаком» в РПЛ.

«Краснодару» тоже не удастся избежать пропущенного гола. «Быки» пропускали во всех четырех матчах после зимней паузы, трижды — минимум два гола. В матче с «Уралом» защитники «Краснодара» не раз оставляли оппонентов без опеки, например, в эпизоде с ударом Павла Погребняка на 56-й минуте. В моменте со вторым голом «Урала» без опеки остался Рафал Аугустыняк, который точно пробил из-за штрафной. «Краснодар», как и в матчах Лиги Европы, оставлял сопернику пространство для разгона атак. Хоть «Спартак» и не продемонстрировал выдающейся игры в нападении в первых матчах после перерыва, красно-белые должны забить хотя бы один гол, воспользовавшись ошибками нестабильного соперника. На стороне «Спартака» и тот факт, что на поле сможет выйти Джордан Ларссон – один из лучших бомбардиров команды. Ларссон пропустил игру с «Рубином» из-за дисквалификации.

«Спартак» забивал в 3 из 4 последних домашних матчей в РПЛ и в 9 из 10 официальных встреч с «Краснодаром» на своем поле.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.