«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 7 марта

7 марта «Манчестер Сити» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики Фонбет расскажут о ставках на этот матч.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв команды Хосепа Гвардиолы от второй строчки составляет 14 очков. «Сити» пребывает на пике формы. «Горожане» побеждают на протяжении 21 матча во всех турнирах. На этом отрезке «Сити» встречался почти со всеми командами из топ-5 АПЛ: с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги (2:0), «Челси» (3:1) и «Эвертоном» (3:1) в АПЛ.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте с 51 очком. «Лестер» с 3-й строчки отстает от «красных дьяволов» всего на 1 балл. «Красные дьяволы» не проигрывали в 10 последних матчах во всех турнирах. На этом отрезке «Манчестер Юнайтед» одержал всего три победы в основное время и семь раз сыграл вничью.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В 10 последних очных встречах команд 5 побед на счету «Манчестер Сити», 4 — у «Манчестер Юнайтед», еще 1 игра завершилась вничью. Матч первого круга на поле МЮ завершился со счетом 0:0.

Прогноз экспертов на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 7 марта

Тотал меньше 2,5 за 2.25

Встречи «Манчестер Юнайтед» с топами почти всегда в этом сезоне получаются низовыми. В АПЛ «красные дьяволы» провели шесть матчей с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Челси», в пяти из них была зафиксирована безголевая ничья, в одной МЮ проиграл со счетом 0:1. Предстоящая игра «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» выйдет не более упорной, а значит, обилия голов ждать не стоит.

МЮ особенно мало пропускает на выезде в этом сезоне. В 13 домашних матчах АПЛ «красные дьяволы» пропустили 19 голов, в 14 выездных — всего 13. В трех последних матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» сыграл всухую. Команде Гвардиолы придется постараться, чтобы вскрыть оборону МЮ.

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах забивает так же мало, как и пропускает. В трех последних встречах во всех турнирах «красным дьяволам» не удавалось отличиться. В пяти последних турах АПЛ МЮ дважды забивал больше одного мяча, но в одном матче соперником «красных дьяволов» был аутсайдер «Ньюкасл», в другом — нестабильный «Эвертон», который в шести последних турах пропускал больше одного мяча даже от «Фулхэма». «Сити» – лучшая команда АПЛ по организации обороны. За сезон «горожане» пропустили всего 17 мячей, в 14 матчах на своем поле — только 9 голов. Команда Гвардиолы не позволит «Манчестер Юнайтед» создать много моментов у своих ворот.

На стороне низкого тотала в манкунианском дерби и статистика очных встреч. Меньше трех голов было забито в четырех последних матчах между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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