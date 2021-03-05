Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как комплекс La Prairie влияет на кожу лица.



Японский Хужожник Нобухиро Наканиши уже работал со швейцарской компанией La Prairie. В совместном проекте с британским композитором Максом Рихтером они исследовали такое понятие, как время и возможность остановить его. Теперь знаменитая бьюти-марка снова пригласила Наканиши. Свежая работа называется «Вечный круг».

Посвящена она вечности и приурочена, как и фильм с визуальным рядом Наканиши и музыкой Рихтера, специально написанной для La Prairie, к запуску курса Platinum Rare Haute-Rejuvenation Protocol. Этот комплекс способствует восстановлению кожи, омоложению или, как красиво формулируют в самом бренде, возрождению. Основа всего — трехступенчатый подход. Формула смягчает кожный барьер, позволяя ингредиентам проникать в глубокие слои, восстанавливается естественная способность регенерации. В итоге кожа выглядит заметно моложе.

Как сообщает La Prairie, эффективность проверена клиническими испытаниями. А как патетично пишут о комплексе — это воплощенная мечта основателя бренда «доктора Ниханса о красоте вне времени». Кстати, искусство в новом комплексе — не только в сопровождающих его запуск арт-проектах. Выглядит упаковка средств из комплекса как реквизит из фильма о далеком прекрасном будущем.