«Для дам готовят особые коктейли»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как рестораны Rossini, «Крабы Кутабы» и бары «Кабинет 3.14» и «Хатико» готовятся к Международному женскому дню.

Предстоящий уикэнд в московских ресторанах будет проходить в романтической атмосфере: впереди 8 марта, а это значит, что тематические коктейли, десерты и праздничные мероприятия совершенно неизбежны. Начнем, как и полагается, с аперитива. Практически во всех ресторанах для дам к 8 марта готовят особые коктейли, в том числе и «полудрагоценные».

Так, в баре «Кабинет 3.14» за 1,9 тыс. руб. можно будет заказать себе любимой или же для своей любимой коктейль на джине и сухом вермуте с ароматикой ромашки, бузины и фиалки и с кубикам льда, внутрь которого вморожен камень, соответствующий нужному знаку зодиака — аметист, горный хрусталь, зеленый гранат. В «Крабах Кутабах» 8 марта всем девушкам дарят коктейль на игристом с дынным ликером, бузиной и распустившимся прямо в бокале весенним цветком.

В баре «Хатико» для дам подготовили мини-сет за 580 руб. В его состав входит коктейль «Мимоза» опять-таки с бузиной, а также с джином, сливовым вином и мимозой, а к нему в придачу — страчателла с лососем и красной икрой.

В ресторане Rossini каждой девушке будут дарить коктейль под игривым названием Porno Star Martini, в состав которого входят ванильная водка, проссеко, свежее пюре маракуйи и сублимированная малина. Вдобавок, при заказе пиццы «Маргарита» к ней можно подобрать «вторую половину» на свой вкус, стоимость при этом не изменится.