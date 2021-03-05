«Пиариться на теме политкорректности публика все равно продолжает»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие навзания марок машин вызывают вопросы.

Мой приятель, уже 20 лет живущий в Америке, еще прошлым летом говорил мне: «Вот увидишь, изберут Байдена, и вся эта “петрушка” с Black Lives Matter сойдет на нет». Дескать, доведенная до идиотизма политкорректность и спровоцированные ею расовые волнения — это лишь один из способов насолить администрации Трампа.

Вероятно, так оно и есть, но пиариться на теме публика все равно продолжает. Так, на днях The Wall Street Journal сообщила, что вождь племени чероки, господин Чак Хоскин-младший заявил о недопустимости использования имени племени в названиях моделей Cherokee и Grand Cherokee марки Jeep. Глава группы компаний Stellantis Карлос Таварес, которой принадлежит бренд Jeep, уже заверил, что «готов обсуждать этот вопрос с соответствующими людьми без посредников». Кого он имел в виду, непонятно. Может быть, Квентина Тарантино или Джонни Деппа, в чьих жилах, как известно, есть кровь чероки.

Шутки шутками, но если Jeep и в самом деле уберет слово Cherokee из названий моделей, то это создаст прецедент. Почему бы тогда не попросить марку Skoda убрать индейское оперение с логотипа. Очень большие вопросы есть к названиям брендов Lincoln и Cadillac, потому что персонажи, в честь которых они названы, имели отношение к рабовладельчеству и угнетению коренного населения Америки. Защитники животных вполне могут предъявить претензии по поводу автомобилей Jaguar, а также к изображению лошадей и крупного рогатого скота на эмблемах Ferrari, Porsche и Lamborghini. И, кстати, Mercedes-Benz, если кто забыл, — это изначально женское имя. То есть, получается, сексизм и объективация.

Но мне, честно говоря, не понятна сама постановка вопроса. Когда я был школьником и видел в учебнике картинку с ледоколом «Ленин», то думал, что атомоход назвали в честь вождя мирового пролетариата за его выдающиеся заслуги перед страной и человечеством. А сейчас получается, что совсем наоборот.