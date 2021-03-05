В Волгограде обвинили семейную пару в неуплате налогов на 23 млн рублей

В Волгоградской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении супружеской пары. Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемым принадлежали несколько коммерческих организаций, основным видом деятельности которых была реализация автомобильных шин. Обнаружив на складе неучтенный товар, супруги якобы решили продать его. Для этого они, предположительно, изготовили фиктивные документы, указав, что шины будто бы приобрели у одного из поставщиков. Впоследствии эти сведения отразили в декларациях, и, таким образом, фигуранты уклонились от уплаты более 23 млн руб. налогов, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. На принадлежащее семье имущество наложили арест.

Мария Шахрай