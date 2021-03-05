Конфискована квартира в США бывшего заместителя директора клиники Мешалкина

Советский райсуд Новосибирска суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова, ранее занимавшего пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ им. академика Мешалкина. «Принято решение об обращении в доход государства принадлежащей медику квартиры в США стоимостью около $1,3 млн. В удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, совладельцем которой он являлся, отказано»,—рассказали “Ъ-Сибирь” в прокуратуре.

Доходами Евгения Покушалова правоохранители заинтересовались в 2019 году. Управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. в клинике Мешалкина, одним из фигурантов которого стал Евгений Покушалов (расследование этого дела находится в завершающей стадии).

«За период с 2014-2017 годы в справках о доходах им не были отражены сведения о двух квартирах, расположенных в США и принадлежащих ему на праве собственности с 2011-го и 2014 года, общая стоимость которых составила 123 млн руб., что значительно превышает совокупный доход Е. Покушалова и его супруги»,— говорится в материалах дела. Иск был направлен в суд в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». Господин Покушалов утверждает, что к этому имуществу отношения не имеет.

Илья Николаев