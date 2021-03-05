При поддержке АО «Транснефть - Прикамье» открылся культурно-досуговый центр в селе Шаркан Удмуртской Республики В здании разместился концертный зал, библиотека, зал для бракосочетаний, кружки и многое другое

4 марта в селе Шаркан Удмуртской Республики прошла церемония открытия культурно-досугового центра. Решение о строительстве центра приняли еще в 2013 году, но из-за отсутствия финансирования оно было заморожено. Завершение реализации проекта стало возможным благодаря его включению в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и привлечению благотворительных средств АО «Транснефть - Прикамье». Компания выделила более 42 млн рублей.

Новый центр станет значимым объектом инфраструктуры в Шаркане, он призван удовлетворить все социально-культурные потребности жителей района. В здании на площади 2,5 тыс. метров разместился зрительный зал на 400 мест, зал для бракосочетаний, библиотека с двумя читальными залами, аудитории для организации секций и кружков.

Фото: АО «Транснефть-Прикамье»

На церемонии открытия присутствовали глава Удмуртии Александр Бречалов, генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Роберт Галиев, депутат государственной думы федерального собрания РФ Андрей Исаев, заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова и глава Шарканского района Василий Муклин.

Александр Бречалов поздравил район с масштабным событием и отметил весомый вклад компании «Транснефть» в реализацию проекта. Он поблагодарил руководство компании «Транснефть» за участие в софинансировании этого нужного для людей проекта.

«Еще в 2017 году, когда данное здание было занесено в список объектов незавершенного строительства, не было понимания, где брать финансирование. Решение пришло в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий. «Транснефть» пошла нам на встречу, несмотря на непростое время. В результате нашего сотрудничества удалось достроить этот важный для района объект. Для Удмуртии «Транснефть» является надежным партнером», — заявил глава региона.

По словам генерального директора АО «Транснефть – Прикамье», компания ценит тот уровень деловых и партнерских отношений, который достигнут с правительством Удмуртской Республики.

Фото: АО «Транснефть-Прикамье»

«Именно благодаря высокой оценке эффективности совместной деятельности, предложение о поддержке проекта по строительству центра в селе. Шаркан сразу нашло у нас отклик. «Транснефть – Прикамье» является социально-ответственным партнером и вносит весомый вклад в развитие регионов присутствия по самому широкому спектру областей. Мы считаем участие в подобных проектах – вкладом в будущее», — подчеркнул Роберт Галиев.

Следует отметить, что ПАО «Транснефть» принимает участие во многих благотворительных проектах, направленных на развитие образования, здравоохранения в регионах деятельности, в том числе, в Удмуртии. Реализуя социально значимые проекты, компания, в том числе, способствует улучшению качества жизни и своих собственных сотрудников – местных жителей. А содействие в развитии образования позволяет предприятию в перспективе обеспечить приток квалифицированных кадров.

«Мы также участвуем в проектах в области искусства, спорта и культуры. Например, в Удмуртии за последние три года мы реализовали программу по обновлению материально-технической базы классов точных наук в шести школах сельской местности», — рассказал Галиев.

О значимости нового культурно-досугового центра говорил и глава района Василий Муклин. «Раньше мы ютились в старом здании, которое не могло обеспечить потребности района. В Шаркане очень развита сфера культуры, но помещений и технического оснащения катастрофически не хватало», — пояснил Василий Муклин.

Новое здание, по словам главы района, отвечает всем запросам. Зрительный зал дает возможность проводить большие концерты и приглашать на гастроли исполнителей федерального уровня. Кроме того, в центре предусмотрены помещения для работы кружков, рассчитанных, как на детей, так и на взрослых.