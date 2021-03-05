«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд): прогноз и ставки на матч Бундеслиги 6 марта

6 марта «Бавария» примет «Боруссию» в матче 24-го тура Бундеслиги. Матч на «Альянц Арене» начнется в 20:30 по московскому времени. В какой форме команды и на что можно поставить в этом матче, аналитики Фонбет рассказывают в нашем материале.

В какой форме «Бавария»

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. У команды 52 очка, она на 2 балла опережает идущий вторым «Лейпциг». В 23 матчах у мюнхенцев 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения. В пяти последних турах «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (4:1) и «Герту» (1:0), сыграла вничью с «Арминией» (3:3), уступила «Айнтрахту» (1:2) и разгромила «Кёльн» (5:1).

За последние три недели «Бавария» также приняла участие в клубном чемпионате мира, где взяла верх над «Аль—Ахли» в полуфинале (2:0) и «Тигрес» в финале (1:0). В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы одержали победу над «Лацио» с крупным счетом (5:1).

В какой форме «Боруссия»

«Боруссия» – пятая в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундцы на 13 очков отстают от «Баварии» и на 3 — от «Айнтрахта», идущего четвертым и замыкающего «зону Лиги чемпионов».

В пяти последних турах Бундеслиги команда Эдина Терзича обыграла «Аугсбург» (3:1), уступила «Фрайбургу» (1:2), сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2), разгромила «Шальке» (4:0) и «Арминию» (3:0).

«Шмели» не проигрывают в 5 матчах во всех турнирах: ничья и четыре победы подряд, в трех последних матчах – всухую.

«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): статистика личных встреч

«Бавария» выиграла у «Боруссии» четыре последних матча во всех турнирах, в том числе – в первом круге текущего чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде, состоявшаяся в ноябре, завершилась со счетом 3:2.

В Бундеслиге мюнхенцы побеждали «шмелей» в семи из восьми последних очных встреч. На своем поле «Бавария» выиграла у дортмундской «Боруссии» три последних матча в чемпионате с общим счетом 15:0 (6:0, 5:0, 4:0).

Прогноз экспертов на матч «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) 6 марта

«Бавария» победит и общий тотал больше 2,5 за 1.93

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, а после осечек в матчах с «Арминией» и «Айнтрахтом» реабилитировалась крупными победами над «Лацио» и «Кёльном». Мюнхенцы громили «шмелей» в трех последних матчах чемпионата на своем поле. А «Боруссия» последние победы в Бундеслиге добывала только в матчах с аутсайдерами и в целом в этом сезоне не очень стабильна. «Бавария» – фаворит предстоящего матча.

При этом можно ожидать результативной игры. «Бавария» с 67 голами в 23 матчах — самая забивная команда в Бундеслиге, «Боруссия» с 48 — вторая по этому показателю. Ставка на тотал больше 2,5 проходила в 10 из 12 последних матчей мюнхенцев в Бундеслиге. Больше двух голов было забито в 7 последних матчах дортмундцев в чемпионате Германии и в 11 из 13 последних очных матчей во всех турнирах.

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