Бизнес по наследству

Передача крупных (да и не только крупных) бизнес-активов представляет собой достаточно сложный, многокомпонентный и длительный процесс практически в любой юрисдикции. Особенно это актуально для России, где за 30 лет свободного рынка и капитализма еще не сформировалась бизнес-культура такой же глубины и детализации, как в других странах. И к уже существующим проблемам последний год добавил затяжной мировой экономический кризис, вызванной пандемией COVID-19. Для поисков возможных решений бизнес-трансфера в сложившихся в мире обстоятельствах издательским домом «Коммерсантъ» была организована конференция «Бизнес-трансфер: преемственность и наследование в пандемию», на которой собрались опытные специалисты по праву и инвестиционной деятельности.

Открыло конференцию выступление Владислава Забродина, управляющего партнера компании Capital Legal Services, на тему юридических базисов и тонкостей самого процесса наследования бизнеса. Он начал с разбора форм наследования: по закону, по завещанию и по договору.

По словам господина Забродина, в случае наследования по закону чаще всего «вопросы возникают, когда нет супруга в “стандартной” форме, а есть гражданский супруг, с которым вы проживаете, несете бремя содержания имущества, могут быть дети. Такой супруг потенциально претендует на наследство, но формально ни в одной линии наследников не будет». Важный момент, по мнению господина Забродина, заключается в признании ребенка наследодателем. Признанный ребенок будет в линии наследников. Непризнанному будет необходимо доказывать право на имущество. «Многие из нас читали Агату Кристи — и, все эти истории, к сожалению, трансформируются от страны к стране, независимо от того, какая правовая система в стране существует»,— подытожил господин Забродин.

Далее он перешел к особенностям наследования по завещанию, сразу отметив, что при составлении завещания «важно очень четко соблюсти форму». Российское законодательство, по словам Владислава Забродина, «весьма и весьма формально», и любые сомнения могут вызывать споры между наследниками. Поэтому завещание хоть и является «коротким» путем для решения вопросов с наследством, но несет в себе определенные риски.

После этого господин Забродин перешел к обсуждению проблем трансграничного наследования. «То количество вопросов, которые оно вызывает, перешло все разумные границы»,— считает он. Главная проблема ему видится в том, что у каждой страны своя система наследования. При диверсификации активов по разным странам планирование наследства и, в частности, наследования бизнеса должно быть частью общего, генерального управления активами. «Если это не запланировано — количество проблем возникнет огромное»,— отметил господин Забродин.

Далее речь пошла о том, что разные объекты наследования регулируются по-разному. «И тут мы подходим к основной теме нашей встречи. Наследование бизнеса в России — это одна из самых проблемных и оспариваемых частей. С акционерным обществом все просто: акции, реестр, поехали дальше. С ООО же все сложнее: если есть другие партнеры, то они могут оспаривать владение активами. Партнеры могут быть против даже просто потому, что наследник не соответствует требованиям компании как руководитель»,— рассказал юрист. При подобной ситуации господин Забродин, со своей стороны, порекомендовал просто продавать унаследованную долю.

Подходя к финалу своего выступления, юрист отметил три ключевых момента при выборе формы наследования: важно подумать о снижении риска споров между наследниками; убедиться, чтобы форма завещания соответствовала всем требованиям; исчерпывающе знать и понимать долги наследодателя. На последнем момент он остановился особо. «Из таких споров не выходят без потерь — отметил он.— Наследников можно поставить в очень сложное положение. Хорошая новость — долги ограничены размером наследства. Выходить из длительных споров “в плюсе” — долго и тяжело».

Ключевой посыл своего выступления господин Забродин сформулировал так: «Планируйте передачу бизнеса по наследству заранее».

Далее слово взяла Мария Кукла, партнер FTL Advisers. Темой ее выступления стали типичные ошибки при планировании преемственности. Она начала с посыла, что главная проблема наследственного планирования в России — это отсутствие такового. «Оценка в 8–10% завещаний по стране — это оптимистическая оценка»,— подчеркнула госпожа Кукла. Большинство сложных наследственных кейсов юристов, по ее мнению, вырастают или из-за отсутствия планирования, или из-за желания «спихнуть» все на наследников. Кроме того, наследодатели часто не оставляют исчерпывающей информации об активах и их расположению. Далее госпожа Кукла выделила типичные ошибки наследодателей: нежелание работать над наследованием, забывчивость в отношении активов, отсутствие учета режима имущества супругов, использование «суррогатов завещаний» в виде дарственных и доверенностей, а еще отсутствие знаний об особенностях права других стран.

«Забытые» активы — самая частая ошибка, по мнению госпожи Куклы. Она привела в пример кейс, как бенефициар «забыл» замок во Франции. Наследникам о нем напомнил местный налоговый орган. Часто забывают плавсредства, небольшие яхты. Поэтому, чтобы получить наследство, сначала его нужно найти.

Подытоживая, госпожа Кукла перечислила типичные проблемы наследников, в том числе при трансфере бизнеса: отсутствие информации о местонахождении активов и о составе обязательств, неисполнимость завещаний (не учитывались обязательные доли, изменился состав наследников и их количество), длительная процедура вступления.

Следующим спикером стала Юлия Бабкина, директор по развитию Range Developments. В отличие от предыдущих выступлений, ее тема была посвящена одному конкретному «рецепту» передачи активов по наследству, в том числе в реалиях коронавирусной пандемии. Госпожа Бабкина посвятила свое выступление теме инвестгражданства в республике Гренада. Ею были приведены аргументы в пользу такого решения для передачи бизнеса: в Гренаде нет налога на наследство, доход вне страны не подлежит налогообложению в самой Гренаде, инвестгражданство само переходит по наследству. В заключении госпожа Бабкина перечислила необходимые условия для получения инвестгражданства Гренады: отсутствие судимости, подтверждение доходов, медицинские документы и минимальная сумма инвестиций в $220 тыс., удержанная в течение пяти лет.

За Юлией Бабкиной слово взял представитель швейцарской DuLac Capital Максим Нозин. В его выступлении освещалась тема «Как сохранить богатство семьи». Как и госпожа Бабкина, господин Нозин в своей речи предложил конкретный «рецепт» передачи бизнес-активов по наследству — через семейные фонды Лихтенштейна. По словам юриста, неочевидный, но крайне важный момент в передаче наследства — защитить активы от инфляции. Семейные фонды — путь решения этой проблемы. Господин Нозин перечислил основные преимущества такого способа сохранения и передачи активов: это обособленное имущество, учредитель имеет полный контроль над фондом, он «очень конфиденциальный» и на активы в таком фонде не могут претендовать никакие кредиторы. Одновременно фонд генерирует доход, тем самым и защищая активы от инфляции, и покрывая расходы на собственное содержание (на это уходит около €30 тыс. в год). Еще одно немаловажное преимущество — возможность менять порядок наследования в любой момент времени, если это предусмотрено при учреждении. В качестве успешного кейса сохранения активов через семейный фонд господин Нозин привел компанию IKEA.

Закрывало конференцию выступление Максима Баланева из Агентства стратегических инициатив. Господин Баланев отметил, что его просьба до начала конференции сдвинуть его выступление в финал была правильной, потому что «все коллеги уже сказали все важные тезисы». Поэтому он сразу перешел к рассказу о конкретном решении передачи активов по наследству — проекту INBETS BSR, в рамках которого разработаны инструменты по поддержки трансфера бизнеса для малых и средних предприятий всего Балтийского региона. Он отдельно подчеркнул, что предлагаемый им вариант эффективен именно в условиях мировой пандемии COVID-19, поскольку у проекта накоплен большой опыт работы с «целым рядом вызовов», включая заморозку наследуемой компании на длительный срок и большие объемы накопленных компанией долгов. «Мы в идеальном шторме — и именно ИНБЕТС может прийти на помощь»,— подытожил господин Баланев.