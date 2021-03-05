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Правоохранители выявили нарушения содержания морских млекопитающих в ростовском дельфинарии

Прокуратура Ростовской области нашла нарушения содержания морских млекопитающих в дельфинарии, который находится на прк-те Коммунистическом в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сказано в сообщении, в организацией нарушены ветеринарные и санитарные правила по содержанию дельфинов афалин и южноафриканских морских львов. «Так, в помещении отсутствовали карантинный бассейн, платформа для проведения ветеринарных процедур и сливы воды»,— отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю предприятия, но нарушения устранены не были. Требование об устранении нарушений было направлено в суд.

Наталья Шинкарева


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