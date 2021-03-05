В Татарстане в выходные похолодает до 24 градусов мороза

В ближайшее воскресенье, 7 марта, в Татарстане ночью похолодает до -24°, днем ожидается не выше -6..-11°. При этом в течение дня осадки не прогнозируются. К вечеру возможны снег и метель, передает Гидрометцентр.

Завтра, 6 марта в Татарстане температура воздуха ночью составит -9..-14°, в низких местах при прояснениях до -19°, днем ожидается -5..-10°. В праздничный день, 8 марта, в регионе значительно потеплеет. Ночью столбики термометров покажут -7..-12°, на юге и востоке при прояснениях до -15°, а днем температуры они поднимутся до -1..-6°. В течение дня возможны снег и метель. Такая же погода сохранится и 9 марта.

"Ъ-Казань"