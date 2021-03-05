Самую дорогую квартиру в Ярославле продают за 80 млн рублей

В центре Ярославля на улице Волкова выставили на продажу квартиру за 80 млн руб. Соответствующее объявление размещено на интернет-портале объявлений «Авито». По данным базы данных портала, в настоящее время это самая дорогая квартира из выставленных на продажу в Ярославле.

Площадь трехуровневой шестикомнатной квартиры составляет 450 кв. м. Продавец сообщает, что в квартире сделан евроремонт по дизайнерскому проекту. В квартире есть сауна, бассейн, бильярдная с камином и гараж.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле за 454,4 млн руб. был продан торговый центр «Яркий» на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Приобрела ТЦ компания из города Иваново. В настоящее время в Ярославле выставлен на продажу 4-этажный ТЦ Wenge, который находится на пересечении улиц Свободы и Горвал. По данным сайта объявлений, торговый центр общей площадью более 9,46 тыс. кв. м. продается за 500 млн руб. Также в Ярославле продают 9-этажный бизнес-центр на улице Победы площадью 8,56 тыс. кв. м. по начальной цене 464 млн руб.

Антон Антонов