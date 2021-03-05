Реконструкция здания библиотеки им. Маяковского на Фонтанке закончится в мае

Работы по реконструкции здания библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки идут по графику. Закончить их планируется в конце мая текущего года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». В настоящий момент объем работ по реконструкции завершен на 80%. На объекте трудится 124 рабочих и 13 инженерно-технических специалистов. При планируемом завершении реконструкции в мае разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено летом.

После реконструкции в здании появится не только современное библиотечное пространство с удобной навигацией, но и система коворкингов.

Ранее реконструкцию библиотеки планировалось закончить в течение 2020 года.