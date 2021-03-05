Фонд святой Екатерины закупил три аппарата ИВЛ для больницы №23 в Екатеринбурге

Фонд святой Екатерины передал три аппарата искусственной вентиляции легких для Центральной городской клинической больницы №23, сообщила пресс-служба фонда. Общая цена аппаратов составила 5,25 млн руб. Аппараты марки Zisline MV300 начнут работать утром 6 марта, говорится в сообщении фонда. Сейчас сотрудники больницы проходят инструктаж. «Опыт работы с оборудованием этой марки показал, что по соотношению цена-качество оно медперсонал устраивает. Сегодня мы имеем унифицированный парк аппаратуры. Есть приборы слежения, этой же фирмы с одинаковым интерфейсом, что ускоряет работу врачей»,— сказал главный врач больницы Вадим Юдин.

С апреля 2020 года ЦГКБ №23 работает в особом режиме. Как сообщила пресс-служба фонда, больница оказывает помощь пациентам с травмами, не связанными с пандемией. Помимо жителей Екатеринбурга ЦГКБ принимает пациентов из других городов Свердловской области. «Это привело к серьезному увеличению нагрузки и круглосуточное использование оборудование сказалась на его рабочем состоянии»,— говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября фонд святой Екатерины заявил, что обеспечит (/doc/4558450) медицинский персонал 14 больниц Екатеринбурга, работающий в «красной зоне», трехразовым горячим питанием. Кроме того, в октябре фонд приобрел (/doc/4556747) кислородную станцию для станции скорой помощи имени Капиноса за 12 млн руб. Также в августе фонд передал (/doc/4390322) станции скорой помощи 30 новых автомобилей, на их покупку было выделено 134 млн руб. По данным пресс-службы фонда, общий объем помощи, направленной его учредителями на борьбу с пандемией COVID-19 составил более 1,5 млрд руб.

Михаил Мананников