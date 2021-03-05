Поезд «Таврия» будет ходить из Москвы в Феодосию через Ростов-на-Дону

Компания «Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ)» с 30 апреля текущего года откроет новое направление движения поездов «Таврия» на полуостров в Крым – появится маршрут Москва – Феодосия, сообщила пресс-служба ГСЭ. Поезд будет следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный) и Ростов-на-Дону.

Первый состав отправится из Москвы 30 апреля и прибудет в Феодосию 1 мая, из Феодосии первый поезд отправится 1 мая и прибудет в Москву 3 мая, время в пути составит 28 часов. Поезд по маршруту Москва – Феодосия будет ходить один раз в три дня. Протяженность маршрута составит 1831 км. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток.

Анна Перова, Краснодар