Магазины без касс выходят в тренд В чем достоинства и недостатки этой технологии

В ближайшие годы в России появится больше магазинов без касс. В этом уверены игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”. Сейчас в Москве есть лишь несколько таких точек, они прошли тестовый режим и открыты для всех желающих. Массовому распространению формата мешают дорогая технология и экономическая ситуация в стране. В чем плюсы и минусы таких магазинов? Расскажет Алла Пугачева.

Для шопинга в магазине без касс нужен только смартфон. Покупатель скачивает приложение, на входе сканирует код, и двери открываются. Дальше можно выбрать товары и просто уйти домой, счет для оплаты придет на email. Несмотря на то, что формат появился в США еще три года назад, для ритейла эта технология до сих пор в новинку.

В прошлом году магазин без касс тестировала «Азбука вкуса», сейчас он открыт для всех желающих, и, как говорили в компании, каждый пятый покупатель возвращался на шопинг. Похожий проект есть у X5 Retail Group. Единственное отличие — в магазине «Пятерочка #налету» клиент все же сканирует свои покупки. К полной автоматизации рынок пока не готов, рассказал директор проекта «Налету» Вадим Рывкин: «Такая технология у нас есть, и мы ее тестировали.

Это можно сделать, но, к сожалению, эта технология слишком дорога для нас и для сети. Соответственно, может вылиться в стоимость услуги, которую мы будем оказывать.

Поэтому мы все-таки решили делать бизнес для бизнеса, всем удобный. Но вектор развития и понимание технологии Amazon Go у нас, конечно же, есть. Мы готовы его внедрять достаточно быстро, как только рынок будет к этому готов».

Ни «Азбука вкуса», ни X5 Retail Group не раскрывают инвестиции в создание магазина без касс. По словам IT-специалистов, оборудование даже для небольшого помещения обходится в десятки миллионов рублей. За всеми движениями покупателя в таком магазине следят камеры и датчики, а искусственный интеллект анализирует, какие продукты клиент берет с прилавка.

Иногда система ошибается, и может перепутать товары, говорит гендиректор компании Intems Алексей Титов: «До сих пор компьютерное зрение не работает идеально. Процент ошибок может быть достаточно значительный. Это все зависит от тех товаров, на которых проводились тесты, проводилась подгонка этих алгоритмов под определенные товары, потому что каждый товар должен с помощью компьютерного зрения распознаваться, контролироваться, что человек положил его в корзину. Именно поэтому пока технология не приобрела какой-то серьезной массовости».

В магазинах без касс есть и еще одна проблема — воровство. Правда, как утверждают игроки рынка, доля хищений в точках нового формата почти не отличается от показателя в традиционных супермаркетах. Экономическая ситуация в России явно не на стороне автоматизированной розницы, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Магазины эконом-сегмента доминируют в общей массе. Наоборот, все больше идет задача на то, чтобы сделать товары более доступными.

С учетом того, что у потребителя денег больше в карманах не становится, испытывать в такого рода технологии российскому ритейлу, попросту говоря, пока бессмысленно.

Технологии на месте не стоят. Завтра-послезавтра появятся новые решения, которые будут гораздо дешевле и доступнее для магазинов».

Станет ли в России больше магазинов без касс? Собеседники “Ъ FM” уверены, что в ближайшие годы это возможно, особенно если искусственный интеллект будет делать меньше ошибок. Потеснить гипермаркеты формат вряд ли сможет, но своего покупателя найдет, заключает глава компании Infoline-аналитика Михаил Бурмистров: «Пока такие магазины остаются нишевыми. Это, в первую очередь, какие-то крупные офисы, крупные бизнес-центры. В больших магазинах есть свои нюансы. Торговля, когда это гипермаркет, супермаркет, содержит элементы взаимодействия с продавцом, какие-то сервисы — нарезка мяса, чистка рыбы — ряд моментов реализовать именно в таком полностью автоматическом режиме невозможно, и, на самом деле, вопрос в том, что нецелесообразно».

Кстати, в Китае бум магазинов без касс пришелся на 2017 год. В стране появились сотни торговых точек, они были похожи на небольшие киоски, персонала там не было. Но интерес к ним быстро упал. Как писали СМИ, в таких магазинах сложно было продавать всегда свежие продукты.

Елена Иванова