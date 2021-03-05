Бастрыкин: в недавних протестных акциях участвовали 1,4 тыс. подростков

В прошедших несанкционированных акциях по всей России приняли участие 1,4 тыс. несовершеннолетних, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он не уточнил, о каких именно акциях идет речь.

В России 23 января и 31 января во многих городах России прошли протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протесты были и 2 февраля — после оглашения решения суда о замене условного срока на реальный политику по делу «Ив Роше». По информации «ОВД-Инфо», на акциях было задержано более 11 тыс. человек. Власти неоднократно обвиняли оппозиционеров во втягивании подростков в митинги.

«Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних»,— сообщил господин Бастрыкин на коллегии СКР (цитата по «Интерфаксу»). «Я много раз повторял идею Маркса: чтобы ребенок не совершал таких поступков, у него не должно быть ни минуты свободного времени»,— сказал он.

3 марта президент России Владимир Путин на коллегии МВД раскритиковал тех, кто с помощью интернета призывает детей выходить на митинги, склоняет их к суициду и т. п. Он обвинил их в преследовании «своих собственных эгоистических, хорьковых целей». На следующий день на встрече с участниками движения «Мы вместе» он вновь вернулся к этой теме, осудив также распространение порнографии, популяризацию наркотиков и др.

Подробности — в материале “Ъ” «Мир хижинам, война хорькам».