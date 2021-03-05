У женщин в Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни составляет 78 лет

В Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в 2019 году достигла 78,02 лет, сообщает пресс-служба Ростовстата. Отмечается, что этот показатель превышает общероссийский (68,24) и средний по ЮФО (68,88).

Как сказано в сообщении, на начало 2020 года на территории Ростовской области проживало более 2,2 млн женщин, что составляет 53,5% населения живущих на Дону — женщины (2245368 человек на 1 января 2020 г.). В городах женщин живет в два раза больше, чем в сельской местности. Средний возраст жительницы Ростовской области составляет 43–44 года.

В экономике региона женщины заняты в торговле, образовании, здравоохранении, гостиничном бизнесе, общепите, в сфере финансов, страхования, культуры и организации досуга.

Наталья Шинкарева