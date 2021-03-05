Число случаев внебольничной пневмонии выросло в 2,2 раза в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2020 году зарегистрировали более 1 млн случаев инфекционных и паразитарных болезней, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В основном нижегородцы болели гриппом и ОРВИ (92% всех случаев).

За год в регионе в 2,2 раза выросло число случаев внебольничной пневмонии, в 1,9 раза – лептоспироза, на 21% — острых инфекций верхних дыхательных путей. Это в Роспотребнадзоре связывают с широкой циркуляцией коронавирусов.

Снизилась заболеваемость дизентерией (в 3,8 раза), острыми кишечными инфекциями (вирусной этиологии – в 1,6 раза, бактериальной – в 3 раза). Также нижегородцы реже болели энтеровирусными инфекциями (снижение в 18 раз) и серозным менингитом (в 29 раз).

Анастасия Еремина