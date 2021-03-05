В Ростовской области сняли некоторые коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в постановлении о ковидных ограничениях на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Они вступают в силу с 9 марта.

Как сказано в сообщении, в основном изменения затронули работу медицинских учреждений. Теперь в регионе будет восстановлена плановая амбулаторная помощь при условии записи по телефону или онлайн. Кроме того, коечный фонд области может быть на 50% задействован при оказании плановой стационарной медпомощи, в том числе — на койках дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. «В полном объеме возобновляется и плановая медпомощь пациентам, которые нуждаются в курсовом или программном лечении, а также оказание высокотехнологичной медпомощи»,— говорится в сообщении.

С 9 марта в регионе будет заполнять закрытые спортивные залы на 50% «при проведении не только профессиональных соревнований, как было возможно ранее, но и при организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий».

Кроме того, в Гуково, Зверево, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Обливском, Ремонтненском, Тарасовском и Тацинском районах будет снят особый санитарный режим, который ранее действовал из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу.

Наталья Шинкарева