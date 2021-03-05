Гендиректор астраханской фирмы осужден за уклонение от уплаты 55,7 млн рублей налогов

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Ямалгеострой» Сергея Ильина. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2015 года по 2017 год руководитель компании включал в налоговые декларации юрлица ложные сведения и, таким образом, якобы уклонился от уплаты более 55,7 млн руб. налогов.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. «В ходе судебного разбирательства более 3 млн руб. долга государству погашено», — уточнили в облпрокуратуре.

Мария Шахрай