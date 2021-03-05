Виктор Орлов назначен министром финансов Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о назначении Виктора Орлова министром финансов республики, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи. Господин Орлов сменил на посту главы республиканского минфина Довлетбия Долева, который ушел на пенсию.

Виктор Орлов родился в 1977 году в Адыгее, окончил Майкопский государственный технологический университет по двум специальностям, «экономист» и «инженер-строитель». Трудовую деятельность начал в налоговой инспекции Майкопского района, затем работал на разных должностях в администрации города Майкопа, в министерстве финансов РА. В 2012 году был назначен заместителем руководителя финансового управления администрации Майкопа, в 2015 году – руководителем финансового управления мэрии.

Анна Перова, Краснодар