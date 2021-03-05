Возбуждено дело о взятке при организации Дягилевского фестиваля

В СУ СКР по Пермскому краю 1 марта возбуждено уголовное дело в отношении одного из индивидуальных предпринимателей, подрядчика Пермского театра оперы и балета. Как сообщает телеграм-канал «Подковерка», по версии следствия, в 2017-2019 годах он передавал денежные средства сотруднику театра Анне Касимовой, которая была директором Дягилевского фестиваля. Денежные средства предназначались с для заключения контрактов с подконтрольными ему структурами. По данным телеграм-канала, речь идет 700 тыс. руб. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», уголовное дело расследуется в отделе по Ленинскому району. В СУ СКР по Пермскому краю пояснили, что рассмотреть вопрос о предоставлении информации могут только в рамках ответа на официальный запрос.