В Курганской области за сутки выявили 59 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Курганской области подтвердили 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 24 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Каргапольском, Варгашинском, Кетовском, Белозерском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Шатровском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске. Выписали по выздоровлению 49 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 18024 случаев COVID-19. Все лаборатории провели 502,8 тыс. исследований.